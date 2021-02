Det rasutsatte anlegget skulle flyttes

Det er ikke funnet hull i nøtene etter inspeksjon av anlegget som ble rammet av snøskred mandag denne uken. Anlegget skulle flyttes, nettopp på grunn av skredfaren.

Fiskeridirektoratet konkluderer etter inspeksjon med at det ikke har funnet sted en større rømming etter at det mandag gikk flere snøskred ved oppdrettslokaliteten «Davatluft» ved Stjernøya i Alta kommune. Fiskeridirektoratet fikk melding fra Grieg Seafood Finnmark AS om hendelsen 10:37 mandag formiddag.

– Vi har nå gjennomført en grundig inspeksjon ved anlegget. Vi har hatt to tilsynsmedarbeidere på stedet. Vi konkluderer med at det ikke har funnet sted en større rømming, men utelukker ikke at noe fisk kan ha kommet seg ut av anlegget i forbindelse med skredet, sier Otto Andreassen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Nord i en pressemelding.

Selskapets har selv gjennomført undervannsinspeksjon med ROV og dykkere, og har ikke funnet hull i noen av nøtene som var utsatt for skredet på mandag.

Merdrringene på anlegget er intakte, men én av ringene er punktert.

– Selskapet vil derfor flytte fisk fra denne merden over til en annen merd internt i anlegget. Dette er planlagt gjort med brønnbåt i morgen, sier Andreassen.

Det var også skader på fortøyning, og disse har nå blitt byttet ut. En del av taknettholderne på merdene ble knekt av, og utstyr inne i merdene ble skylt bort av skredet. Det har også vært en del vrakrester i sjøen fra skredet som har blitt ryddet bort.

Så langt er det fanget syv oppdrettslaks i gjenfangstgarn som er satt ut rundt anlegget.

– Dette kan også være en indikator på at en eventuell rømming har vært begrenset, forklarer Andreassen.

Selskapet har startet fôring på deler av anlegget, og vil få hele anlegget i normal drift om kort tid.

Grieg Seafood Finnmark AS søkte i 2019 om flytting av det snøskredrammede anlegget, nettopp på grunn av snøskredfaren i området.

Troms og Finnmark fylkeskommune innvilget dette i februar 2020. Etter korrespondanse med Fiskeridirektoratet i mars i fjor, fikk selskapet innvilget at anlegget skulle flyttes etter at inneværende generasjon fisk blir uslaktet.

Fiskeridirektoratet vurderte at det var uhensiktsmessig å endre plasseringen av anlegget mens lokaliteten er i drift.

– Vi la til grunn at produksjon på nåværende plassering allerede var risikovurdert med tanke på skred, sier Andreassen.

Flyttingen er planlagt gjort i sommer 2021.

– Vi skal nå i etterkant av denne hendelsen gå igjennom vår håndtering av dette, sammen med relevante sektormyndigheter og i dialog med selskapet, for å finne ut om noe burde vært gjort annerledes, sier Andreassen.

For å få et bilde av omfang av eventuell rømming ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster.