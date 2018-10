Dette blir Lofotens største båt

Til neste år kommer den "hjem".

Foto: Foto: Macom AS

Rederiet Knut Olav AS i Svolvær tenker ikke smått. Akkurat nå har de under bygging en båt på 43 meter ved Vestværftet i Danmark. Opprinnelg bestilte de en på 35, men dette er blitt justert underveis.

Det er Lofotposten som skriver om denne saken i dag.

Til avisa sier styreleder Tor Gunnar Kransvik i Knut Olav AS fortelle at båten er forsinket, og blir levert sommeren 2019. Den blir utstyrt for not og snurrevad. Den blir også klargjort for føring av levende fangst. I tillegg vil det også bli rom for å oppbevare fisk i mindre kar. Dette for å oppnå best mulig kvalitet, spesielt på hysa, sier Kransvik.

Styrelederen begrunner investeringen i en så stor båt med både at man må lengerog lenger ut i havet for å hente fisken, og at med større båt så øker man muligheten både til å få tak i fisk, og ikke minst opprettholde en god kvalitet, forteller Kransvik som sier at det var en regelendring som gjorde at de plutselig ombestemte seg.