- Dette er intet uhell

Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag er svært kritisk til at det er mulig for ett enkelt fartøy å overfiske sin kvote så mye som «Valdimar H». gjorde i 2018.

Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen mener det som er avdekket rundt «Valdimar H» er en konsekvens av myndighetene tillot såkalt fri lengdetilpasning.

- At myndighetene har tillatt dette er et smutthull som ikke burde være der. Når du har levert ti sånne fangster, så er det ikke lenger et uhell. Ordningen for inndragning er ment å ivareta uhell som av og til oppstår, ikke til å virke gjennom lange perioder slik vi ser her.

