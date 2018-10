Dette er også en fiskebåt

Russerne bygger 121 meter langt fiskefartøy

Av Inge Bjørn Hansen

Mens vi her langs kysten registerer og jubler for hver eneste sjark som blir bygget, satser man litt større i Russland. Fartøyet, som man nok må kalle en fiskebåt av denne størrelsen, vil representere en del av den russiske regjeringens investeringsprogram for fornyelse av flåten. Det er Wärtsilä som har fått i oppdrag å designe denne topp moderne fabrikktråleren. Skipet skal bygges for RK Lenina på Yantar-verftet i Kaliningrad.

Det 121 meter lange fartøyet vil bli unikt i sitt slag ved at man legger opp til at en tvillingtråler kan fange opp ulike fiskeslag samtidig.

Vi vil ikke oppleve å se denne giganten i våre kystnære farvann. Skipet vil operere i Okhotskhavet der Russland har sine asiatiske fiskeplasser.