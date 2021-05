- Dette har vært urent spill

Valgnemndas leder Bjarni Sigurdsson syntes de siste dagenes begivenheter i valgnemnda var ubehagelige.

Etter å ha lagt frem valgnemndas oppdaterte innstilling, der forslaget om Roger Hansen (Fiskarlaget Nord) som nestleder var erstattet med Jan Roger Lerbukt (Fiskebåt), sa Sigurdsson at han ønsket å fremme et hjertesukk:

- Det er interessant å sitte i valgkomiteen, men på linje med det den avtroppende styrelederen og direktøren snakket om tidligere i dag, så fikk vi dessverre en utfordring på slutten av arbeidet vårt. Det ble mye støy, vi sto i kryssild om å gjøre om på det vi hadde gjort, sa Sigurdsson.

Kyst og Fjord omtalte tidligere i formiddag hvordan det har vært kamp til døra om vervet som nestleder, der Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskebåt ikke vil ha Roger Hansen som ny nestleder.

Sigurdson setter ikke pris på presset for å gjøre om den opprinnelige innstillingen til nytt styre som ble sendt ut til årsmøtes delegater for to uker siden.

- Det synes jeg ikke noe om, det var ganske mye støy. Det er synd om Råfisklaget blir dratt inn i en situasjon som bare hører hjemme utenfor Råfisklaget – nemlig den pågående diskusjonen om fremtiden i Norges Fiskarlag. Det var… ja, ikke helt rent spill for å si det sånn.

- Men vi har landa på dette her, og det er viktig å nevne når det gjelder nestledervervet så var det ikke enstemmig. Dere kan selv lese hva vi har sendt fra oss, sa Sigurdsson som gjorde rede for prosessen:

Roger Hansen hadde i utgangspunktet fem av nemdas sju stemmer, mens Jan Roger Lerbukt hadde to.

- Det som deretter skjedde var mye støy og uryddig prosess. Jeg legger den på minnet, og kommer kanskje til å glemme det etter hvert. Men jeg har lært mye av dette. I det videre arbeidet viste det seg at to av nemndas representanter hadde ombestemt seg, slik at vi nå legger frem et forslag med fire stemmer for Jan Roger Lerbukt og tre for Roger Hansen.