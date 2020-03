Dette klarer vi!

Alvoret har nå sunket innover oss, en uke etter at det bokstavelig talt ble tredd ned over hodet på oss da statsminister Erna Solberg bevilget de første milliardene til krisehjelp mot korona-viruset. Da storting og regjering mandag kom fram til en første pakke på 100 milliarder kroner var krisen komplett.

Landet var i løpet av få dager stengt ned, og den jevne borger inntok nærmest en sjokktilstand etter at omfattende krisetiltak ble lansert i tur og orden. Dette er noe dagens nordmenn aldri har opplevd.

I motsetning til landene rundt oss som også rammes, har Norge en pengesekk å ta av. Oljefondet har rett nok fått hard medfart den siste uken, men tatt seg kraftig inn igjen etter fallet i den norske kronekursen. Fondet er nærmest for grandios å regne. Derfor kan myndighetene gå inn og sikre vanlige arbeidstakere som blir permittert full lønn i 20 dager, samtidig som arbeidsgivers forpliktelse ble redusert til to dager. I tillegg er det etablert tiltaksordninger som skal sikre at næringslivet kommer seg gjennom krisen uten å brekke nakken. I tillegg til det som allerede er bevilget, forsikrer myndighetene at det vil komme mer om situasjonen krever det.

For andre nasjoner vil slike tiltak være utopi. Vi kan bare slå fast at Norge nok en gang er annerledeslandet. Derfor bør vi aldri tvile på at vi ikke skal komme oss gjennom denne krisen. For det klarer vi!

Fiskerinæringen er et av områdene som er definert som samfunnskritisk. Folk må ha mat – uavhengig av hvor dårlig det står til. Derfor har krisen ikke slått ut her for fullt. Næringen er selvsagt nervøs, men fortsatt betales det 35 kroner kiloen for torsken. Det er en indikasjon at på at viktige deler av markedet fortsatt er intakt. Samtidig indikerer det at næringsaktørene fortsatt har trua – tross den uttrykte nervøsiteten. Hadde de ikke det, ville ikke et eneste fiskemottak betalt et øre over minstepris.

Derfor hold opp motet. Dette kommer vi igjennom!