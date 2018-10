Dette vil han ha slutt på!

Vil samle fiskerne i ei bu.

Foto: Inge Bjørn Hansen

Av Inge Bjørn Hansen/ibh@kystogfjord.no

Øyvind Berg i Mehamn ser nå nødvendigheten av at fiskerne i Mehamn samler seg om en felles møteplass. Han har derfor invitert alle til et uoffisielt møte i torsdag kveld denne uken.

– Siden jeg ble fisker på heltid tror jeg ikke at har vært en eneste møte i regi av et lag eller en forening hvor vi fiskerne har kunne diskutere saker som angår oss. Som sikkert mange andre steder er det rundt om på buene og på kafeer den store diskusjonen går. Det er etter min mening ikke bra, og er i beste fall grunnlag for både misforståelser og uenigheter, sier Berg.

Han sier også at med alle de unge som er kommet inn i yrket er det ekstra viktig å vise disse at fiskerne må stå samlet og kjempe for de sakene de brenner for.

– Vi må ha et talerør i felleskap utad. Jeg håper vi kan snakke sammen og bli organisert på en eler annen måte. Hvordan organisasjon og på hvilken måte skal ikke jeg si noe om her. Det viktigste er at vi har en møteplass. Likevel vil det nok vær en fordel av vi blir del av en organisasjon som er godt i gang. Vi må gjøre noe. Vi kan ikke sitte i hver vår bu og mene hit og dit. Jeg tror det er viktig at vi samles og utveksler erfaringer og finner et felles ståsted, sier sjarkfiskeren fra Mehamn.