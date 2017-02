Digitaliserer kysten

Kysten digitaliseres og Kystverket står ved et paradigmeskifte. – Ny teknologi gjør det mulig å forbedre og modernisere mye av det vi driver med, skriver kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Foto: Dag Erlandsen

Kystverket jobber fremtidsrettet med bruk av ny teknologi og smartere løsninger. Slik sørger vi for stadig bedre og mer effektive tjenester for en trygg og rein kyst, skriver Slotsvik i en lengre kronikk, hvor hun gjør rede for den teknologiske utviklinga:

Robuste strømløsninger, barrierer mot ulykker, mer sensorteknikk, mindre skjemavelde, raskere saksbehandling, informasjonssamling i en «digitaliseringssky» og sanntidsdialog mellom sjømerke og skip er noen av stikkordene - samt reserveløsninger når alt annet svikter.

- Forventninger til sikkerhet øker. Det som var godt nok i går endres. Fartøy og trafikk endrer seg, men også hvilket sikkerhetsnivå samfunnet aksepterer, skriver hun.