Diskuterer Brexit med EU

Norges forhold til EU etter at Storbritannia forlater er blant sakene på dagsorden.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik møter førstkommende fredag EUs fiskerikommissær Karmenu Vella i Brussel.

- Jeg ser fram til å møte EUs fiskerikommisær Karmenu Vella. Det framtidige fiskerisamarbeidet, etter at Storbritannia går ut av EU, står på dagsordenen for møtet. Det er viktig at vi kommer i gang med reelle forhandlinger mellom Norge, Storbritannia og EU om rammene for dette samarbeidet, sier Nesvik.

Nær 60 prosent av den norske sjømateksporten går til EU.

- EU er vår viktigste handelspartner innen sjømat. Det innebærer at Norge er EUs største leverandør, og EU er vår største marked for sjømat. Regjeringa jobbar for bedre markedsadgang, sier Nesvik.

Dette er første gang Nesvik møter Vella. Nesvik skal også møte NHO og den europeiske tenketanken European Policy Center.