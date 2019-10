Diskuterer bærekraft med næringslivet

Møtet skjer i forbindelse med Our Ocean-konferansen. Regjeringen er denne uken vertskap konferansen som handler om kunnskapsbasert havforvaltning som grunnlag for framtidig bærekraftig vekst. I forbindelse med Our Ocean-konferansene forplikter mange seg til å gjennomføre betydelige og meningsfulle tiltak for å sikre rene, sunne og produktive hav. I overkant av 20 norske næringslivaktører som allerede har forpliktet seg, vil være representert på frokostmøtet. Blant dem er Tomra, Equinor, Fiskarlaget, Rederiforbundet, Sjømat Norge, Skretting, Aker Biomarine, Klaveness og Grieg Group. FN-initiativet UN Global Compact kom med prinsipper for bærekraftig næringslivspraksis i havet under åpningsuka for FNs hovedforsamling i høst. Lise Kingo, som er sjef i UN Global Compact, deltar i næringslivstoppmøtet torsdag. Et utvalg norske innovative bedrifter kommer også.