Diskuterte tungbilkontroll

Under det uformelle EU-transportministermøtet i Romania nylig hadde statssekretær Tommy Skjervold et bilateralt møte med svensk statssekretær for infrastruktur, Mathias Landgren. Hovedformålet med møtet var å diskutere kontroll av tunge kjøretøy og muligheten for tettere samarbeid med svenskene.

Kan styrke trafikksikkerheten

Det er et relativt høyt antall tunge kjøretøy som passerer over grensen fra Sverige, med blant annet mangelfull vinterutrustning, og både Norge og Sverige er tjent med å få ned ulykkestallene for slike kjøretøy. Det er et felles transportmarked i EU og et felles kontrollansvar for teknisk kontroll langs vei av tungbiler. I perioden 21. – 28. januar 2019 kontrollerte Statens vegvesen Region Nord 600 vogntog på tur inn i Norge. Av disse fikk over 80 kjøreforbud.

- Disse vogntogene passerer gjennom Sverige på vei til Norge, slik at intensiverte kontroller i Sverige kan bidra til å fange opp disse vogntogene før de passerer norskegrensen. Jeg vil sørge for at Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen følger opp de positive signalene fra svenskene. Vi vil bidra med våre erfaringer og kunnskap, og vi skal vurdere hvordan vi konkret kan få til økt samarbeid og intensiverte kontroller, sier statssekretær Skjervold.