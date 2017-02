Disse havnene får støtte

Kystverket presenterer lista over hvilke statlige fiskerihavner som skal dele årets tilskudd på 60,5 millioner til utbedring av fiskerihavner.

Foto: Erik Jenssen

Tilskuddsordningen for fiskerihavnetiltak er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskeri- og oppdrettsnæringen i kommunene.

Regjeringen har i 2017 bevilget 60,5 millioner korner til utbedring av kommunale fiskerihavnetiltak.

Fiskerihavnene er viktige for sjøtransport, næringsliv og fiskeri. Pengene skal brukes til utbedring av kaianlegg, moloer, flytebrygger, utdyping av havneareal og lignende tiltak.

Følgende havner får tilskudd i 2017: