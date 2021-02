Distrikspolitikk til diskusjon

I min kommune Andøy, brukes ressurser på havneutbygging. Blant annet for å få flere arbeidsplasser i fiskeindustrien.

En stor andel gir skatteinntekter til andre kommuner/går til kommuner der rekrutteringsbyråene er registrert. Kommunen bruker ressurser på tilrettelegging for utvikling av romforskningsnæringen. Det er nå over 100 arbeidsplasser i Andøy. En stor del av arbeidsplassene bekles av pendlere, der skatteinntektene går til langt andre kommuner enn Andøy.

Store arealer i kommunen båndlegges av forsvaret, der antall pendlere er stort. Store skatteinntekter går til andre kommuner enn Andøy.

Burde det ikke utvikles en politikk, ikke minst skattepolitikk, at der arbeidet utføres/lønnstakere gjør sitt arbeid, til den kommunen gikk skatteinntektene?

Jeg understreker at dagens situasjon med pendlere/fremmedarbeidere, ikke er noen kritikk fra meg av de respektive arbeidsgivere.

Dagens situasjon er «blodtapping» av kommunen, som har begrenset økonomisk evne til å styrke tjenestetilbudet til de som velger å bo i distriktene.