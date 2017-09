Dobler flytransporten

Flyfrakt av sjømat er blitt en braksuksess for DHL. Nå dobler de kapasiteten.

- Etterspørselen har vokst fortløpende siden lanseringen av DHLs nye serviceløsning i mai 2017. Fra og med i dag vil DHL doble flyavgangene ved å ta i bruk et eget Boeing 747-400 lastefly som sender sjømat fra Oslo til Seoul og Shanghai to ganger ukentlig. Videre vil denne nye løsningen også forbedre effektiviteten i handelsruten over Stillehavet ved å inkludere jorden-rundt-flyvninger, skriver selskapet i en pressemelding.

Vesentlig forbedring

Transportselskapet framholder at det nye Boeing 747-400 vil bidra til vesentlige forbedringer av interkontinental handel. Samtidig vil det sørge for pålitelige og effektive løsninger for kunder langs ruten fra Brussel til Oslo, Seoul, Shanghai, Cincinnati og tilbake til Brussel igjen. Flyet tar av i Brussel og henter sjømaten i Oslo. Deretter flys det til Seoul, hvor sjømaten blir levert og flyet blir lastet på nytt med annen last som skal videre til Kina. Denne prosedyren gjentas så i Shanghai og Cincinnati før flyet returnerer til Brussel.

Fra 48- til 20 timer

I tillegg til utvidelsen av handelsruten over Stillehavet, vil DHL Global Forwarding også håndtere den økende etterspørselen etter fersk sjømat ved å doble antall flyvninger fra Norge til Asia. DHL vil transportere sjømat to ganger ukentlig fra Lakselv lufthavn, Banak, innom terminalen i Oslo, og videre til Seoul. Fra utspringet, som er kun 100 km fra Nordkapp, og til den endelige destinasjonen i Korea er den totale leveringstiden blitt redusert fra 48 til 20 timer.