Dobler størjekvota

Yrkesfiskernes kvote på makrellstørje økes til 104 tonn. Men fritidsfiskerne får fortsatt ikke lov å prøve seg.

Reguleringa av fisket etter makrellstørje i 2018 er nå klar, melder Fiskeridepartementet.

Den norske totalkvoten er på 104 tonn, en dobling av kvoten fra 2017. Av dette er det satt av 14 tonn til bifangst.

To ringnotfartøy kan få tillatelse til å fiske, med en kvote på 45 tonn på hver. Fiskeridirektoratet velger ut fartøy ved loddtrekning.

Det blir ikke åpnet for sports- og fritidsfiske. Men utvalgte sportsfiskere får prøve seg når Havforskningsinstituttet skal fange 20 størjer med stang for merking. Les om prosjektet her.

Reguleringa er i all hovedsak en videreføring fra 2017. Påmelding til fisket skjer på Fiskeridirektoratet sine nettsider.