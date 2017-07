Dømt til 30 millioner i bot

Rederiet og kapteinen på reketråleren «Remøy» er i russisk rett dømt til å betale en bot på 30 millioner kroner, melder NRK.

- Vi er skuffet over resultatet, fastslår rederiets advokat Richard Bjerk overfor NRK rett etter rettsmøtet i Murmansk hvor domstolen hadde besluttet at rederiet må punge ut med 139.139.751 rubler, mens kapteinen må ut med 69.500.000 rubler. Det utgjør til sammen 30 millioner norske kroner.

Lå arrestert i 24 dager

Bjerk sier at saken har fått helt uante konsekvenser for rederiet, ettersom den på toppen av gigantboten måtte ligge i arrest i Murmansk i 24 dager.

Rederiet har foreløpig ikke fått dommen i hånda. Bjerk sier til NRK at det foreløpig kun er domsslutningen som er kjent. Det vil si at retten har utmål en straff i form av bøter, uten at rederiet har fått begrunnelsen for hvorfor størrelsen på bøtene ble så astronomiske. Han vil derfor ikke si noe om de vil anke saken når dommen kommer.

- Vi vil vurdere situasjonen i samarbeid med våre russiske advokater når hele dommen foreligger. Da vil vi vurdere en ankesak, framholder Richard Bjerk.

Krevde kausjon på 90 millioner kroner

Tråleren ble oppbrakt av russiske myndigheter 10. mai, etter at den hadde fisket reker i russisk sone uten gyldig tillatelse. Årsaken var at det ble det gjort en feil hos Fiskeridirektoratet. Reker ble ikke ført opp i papirene som ble oversendt til russiske fiskerimyndigheter. Båten ble arrestert og russiske myndigheter forlangte en kausjon på 90 millioner kroner for å slippe den fri. Etter 24 dager klarte man imidlertid å få satt båten fri etter et stort press, blant annet fra norske myndigheter.