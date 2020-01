Døper "Senja" i Tromsø i mai

Nergård ba folket gi båten navn, og de foreslo "Senja". Men dåpen blir lagt til Tromsø.

I en pressemelding skriver Nergård at konsernets nyinvestering til 430 millioner kroner kommer til havna i Tromsø tidlig i mai for å bli døpt.

Den 80 meter lange båten er utrustet med de mest moderne og nyeste løsningene for fangsthåndtering, blant annet lagringstanker for oppbevaring av levende fisk.

Også med tanke på energiforbruk og utslipp vil fartøyet være utstyrt med både diesel-mekanisk og diesel-elektrisk framdrift, kombinert med batterier.

Investeringer for en milliard kroner

Nergård er også i ferd med å inngå ytterligere en kontrakt på enda en ny tråler. Også den skal bygges i Norge. Det betyr at det lokalt eide fiskerikonsernet i løpet av kort tid investerer én milliard kroner i nye fiskefartøy.

– Det er et betydelig løft for oss, samtidig er det viktige investeringer i framtida med hensyn til bærekraft både når det gjelder ressurshåndtering og selskapets totale miljøavtrykk, sier konserndirektør Tommy Torvanger i pressemeldingen.

Nergård-ansatt blir gudmor

– Vi er ekstra stolte over at en av våre ansatte, Hildegunn Simonsen, skal være gudmor. Hun har vært hos oss i over 30 år.

Flere hundretalls gjester er ventet til begivenheten. Også publikum inviteres til å ta nyvinningen i øyesyn når de inviteres om bord til åpen båt 8. mai. Dåpen finner sted neste dag, 9. mai.

– Det er ikke hver dag en moderne fiskebåt kan beskues. Det er et imponerende syn og vi har lyst å vise fram dagens moderne fiskerier. Åpen båt under arrangementet Sjømatfest, er en gyllen anledning for oss til å bygge kunnskap og vise publikum hva vi som selskap holder på med, sier Torvanger.

Sjømatfest

Sjømatfest går av stabelen 6.- 9.mai, og det er lykkelige festivalarrangører som gleder seg over å ha inngått partnerskap med Nergård.

– Vårt formål er å skape matglede og bygge kunnskap om sjømatnæringa. Alle har en jobb å gjøre for å vise fram og fortelle historiene om norsk sjømatnæring, også på hjemmebane. Vi er svært glade for å få «åpen båt» inn i vårt program. Nergårds nye farkost er framtida og vil forhåpentligvis imponere og inspirere kommende generasjoner til en jobb i sjømatnæringa, sier Marit Rein i Sjømatfest.