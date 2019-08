Døpte nybåten

Fylkesråd Hild Marit Olsen (Ap) for utdanning fikk æren av å døpe «Oscar Sund».

Det er nybåten til Meløy videregåendes filial på Inndyr i nabokommunen Gildeskål.

- Skolens avdeling fikk som en av de første fiskerifagskolene i landet, egen båt i 1991. Da overtok skolen den tidligere 76 fot (23,2 m) store kystnotsnurperen «Salthammer», som da tilhørte på Lovund. Båten som er bygget i 1954, har siden da gjort tjeneste som opplæringsfartøy for skolens elever både på vg1 og vg2. Båten var lenge den eneste praksisfasiliteten skolen kunne tilby elevene.

Salthammer ble naturlig nok mer og mer utdatert ettersom årene gikk, og den tekniske tilstanden mer og mer krevende.

Skolen har i mange år jobbet å få et nytt fartøy som kunne erstatte «Salthammer» og gjøre den praktiske fiskeriopplæringen mer tidsriktig og relevant for elevene, både med tanke på fartøy og utrustning. Politisk ble det satt på dagorden for alvor i 2015/16.

Resultatet har blitt Norges første opplæringsfartøy bygget for fiskeri, levendefangst og nautisk opplæring, sa Olsen blant annet i sin tale.