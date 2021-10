Døpte «resirkulert» redningsskøyte

I går skrev Redningsselskapet et nytt bærekraftskapittel. Samme år som organisasjonen fyller 130 år, ble den første "resirkulerte" redningsskøyta døpt i Tromsø.

Det var en festdag i Tromsø, og byen badet i høstsol da RS 108 «Kaptein Buhre» ble døpt av gudmor Elisabeth Vik Aspaker, statsforvalter i Troms og Finnmark torsdag.

Den 30 år gamle redningsskøyta, som i løpet av sin karriere har reddet over 90 menneskeliv, er nå «resirkulert» og klar for å fortsette å berge liv og verdier i Troms og Finnmark. Denne oppgraderingen er muliggjort gjennom donasjon fra Anna og Odd Buhres legat.

Omfattende resirkulering

Redningsselskapets første "resirkulerte" redningsskøyte, RS 108 «Kaptein Buhre» er resirkulert til det bedre, og mer til. For etter 30 år i tjeneste var det utstyr og systemer om bord som ikke lenger fullt ut tilfredsstilte dagens og ikke minst framtidens krav og forventninger.

De gamle maskinene er erstattet med tilsvarende nye målt i hestekrefter, men da i topp moderne utgaver som vil få innvirkning på energiforbruk og muligheter for å overvåke og optimalisere forbruk ved bruk av moderne digital teknologi. Skøyta har også fått oppgradert søke- og leteutstyr, med blant annet en lyskaster som lyser 6 000 meter, og som kan samkjøres med dataskjermene slik at den automatisk følger et valgt objekt.

– Dette er en stor dag for oss i Redningsselskapet, men også befolkningen i Troms og Finnmark som nå har fått en topp moderne redningsskøyte som skal fortsette å trygge både de som har yrket sitt til sjøs og de som bruker sjøen på fritiden, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Bærekraftige slepetrosser

Slepetrossene er unikt med Redningsselskapets første "resirkulerte" redningsskøyte. Tidligere har de enorme slepetrossene vært produsert av petroleumsbasert materiale. I dette fartøyet er disse laget av bio-baserte produkter som gir bedre styrke ved bruk av mindre masse og som i sin tur gir et kraftig forbedret miljøavtrykk. Nå blir Redningsselskapet de første med å plassere «grønne» slepere i sine fartøy.

-Det å gi nytt liv til en redningsskøyte er en flott måte å ta vare på et fartøy vi har hatt god nytte av i flere tiår. Vi håper dette kan være til inspirasjon for flere maritime aktører, sier generalsekretær Rikke Lind.

RS 108 «Kaptein Buhre» har i sin allerede lange karriere reddet 94 menneskeliv. Takket være midler fra Anna og Odd Buhres legat vil redningsskøyta nå kunne fortsette sitt livsviktige arbeid langs vår langstrakte kyst i flere tiår.

Redningsskøyta vil være stasjonert på Senja, nærmere bestemt Husøy, og dekke områdene utenfor Senja og Kvaløya med formål å oppfylle Redningsselskapets visjon om at «ingen skal drukne».