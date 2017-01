Dør av «ufarlig» lusemiddel

Dyrearter som responderer raskt på hydrogenperoksid kan stryke med ved korttidseksponering av stoffet, viser en fersk forskningsrapport som Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har fått utarbeidet.

Foto: Lusedata

Hydrogenperioksid anses som det mest miljøvennlige medikamentet som benyttes for kontroll av lakselus. Men det er et fremdeles kunnskapshull om mulige effekter på det nærliggende miljøet, og det er et stort behov for å evaluere dette, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Objektiv vurdering

FHF prosjektet, Miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid i oppdrett: Økotoksikologisk vurdering og grenseverdi for effekt har tatt i bruk et internasjonalt anerkjent miljørisikovurderingsverktøy.

Dette verktøyet gir en objektiv vurdering av effekter av lusemiddelet og det er utarbeidet grenseverdier for viktige økologiske og kommersielle norske arter. Verdiene er deretter satt i sammenheng med modellerte konsentrasjoner i miljøet.

Dødelighet ved korttidseksponering

Resultatene fra prosjektet viser at Hydrogenperoksid vil i hovedsak fortynnes i overflatevannet når vannsøylen er lagdelt og under rolige vær og strømforhold. Hydrogenperoksid kan synke til bunns når vannsøylen er godt blandet, som er vanligere i vinterhalvåret. Risiko for påvirkning er avhengig av hvor fort de ulike dyrene responderer til eksponering, om lokaliteten er strømsvak eller sterk. Samtidig om sensitiv art eller livsstadiet er til stede i nærheten av utslippspunktet. Det forventes ikke effekt på de artene som responderer langsomt på eksponering til hydrogenperoksid, blant annet torsk og torskeegg. For de dyreartene som responderer raskt på hydrogenperoksid, kan det oppstå dødelighet ved korttidseksponering i et begrenset område. Raudåte er den mest sensitive av de artene som er testet.

- Studien er gjennomført av Akva-plan Niva AS og Havforskningsinstituttet, og har resultert i ny og nyttig kunnskap som kan utnyttes for å bidra til å redusere risiko for uheldige miljøeffekter ved bruk av hydrogenperoksyd til kontroll av lakselus, skriver FHF.