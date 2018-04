Dorget seg rundt Øst-Finnmark

Med 20 knop i egen båt fartet fiskeridirektøren med storfint følge fra havn til havn og bruk til bruk i Øst-Finnmark denne uken.

Foto: Inge Bjørn Hansen

Formålet med denne turen var å gjøre seg kjent med hva som skjer innen fiskeindustrien for tiden, og hvem som er aktørene. Etter å ha

møtt store deler av næringa i Mehamn tirsdag kveld stod Gamvik Seafodd for tur. Her ble det både omvisning og informasjon på de omreisende.

Konklusjonen etter turen langs kysten er så langt at Direktorat og departement er fornøyd. Fiskeindustrien i Øst-Finnmark lever i beste velgående, og er for oppadstigende.

Tidligere regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet er guide på turen. Han har tidligere vært ordfører i Vardø.

Mer om dette besøket i neste ukes papirutgave.