Drar til Sjømatdagene

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik deltar på Sjømatdagene på Hell tirsdag.

- Sjømateksporten har hatt en kraftig vekst de siste årene. 2019 ble nok et rekordår for næringa, Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat for 107,3 milliarder kroner. Med eksport til 149 land sier det seg selv at vi er avhengige av god markedsadgang, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

«Sjømatdagene» er en konferanse næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene har arrangert i snart 25 år, og som har blitt en viktig møteplass for sjømatnæringen. Årets konferanse har tema «Blå vei til en grønn framtid».

Statsråd Nesvik holder innlegg og vil snakke om innovasjon, bærekraft og fremtidens markedsadgang.