Dro opp gigant på 35 kilo med «silkesnøre»

Dette er sannsynligvis verdens største torsk som er tatt på stang i lineklasse 16 Lb. Dmitry Baturin klarte å sveive inn en torsk på hele 35,16 kilo – som er seks kilo tyngre enn den registrerte rekorden.

Dmitry Baturin kjempet mot torsken i 25 minutter før han fikk halt den over rekka på fiskefeltene utenfor Sørøya.

Jaktet i seks år

Baturin som er fra Moskva i Russland, sier til fritids- og sportsfiskenettstedet Fiskeavisen.no at han har jaktet på stortorsk på over 30 kilo i over seks år, og er selvsagt fra seg av glede.

Umiddelbart etter at han kom i land og fikk konstatert vekten, tok han kontakt med den internasjonale havfiskeorganisasjonen IGFA.

Håpet er å få registret torsken som verdens største innenfor lineklassen 16 LB (8 kilo).

Det har han stor tro på, ettersom rekordtorsken som er registret her, ikke er på mer enn 28,97 kilo.

Tredje verdensrekord

Bilal Saab i fisketuristbedriften Big Fish Adventure, hvor Dmitry Baturin var gjest da han halte inn stortorsken, beskriver fangsten som eksepsjonell, uavhengig av hvilket utsyr som er brukt. Han mener derfor at fangsten blir enda mer spesiell ettersom giganttorsken ble tatt på så lett utsyr.

Om torsken blir godkjent som rekordfisk blir det forøvrig Baturins tredje verdensrekord og den niende i Europa. Han er nemlig rekordholder i forskjellige lineklasser innenfor både kveite og line, skriver Fiskeavisen.no