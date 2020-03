Drøfter korona med næringen i morgen

Mandag vil Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møte fiskerinæringen for å drøfte koronasituasjonen.

- Formålet er å få en oversikt over hvilke konsekvenser næringen opplever som en direkte følge av koronaviruset. I møtet vil vi også drøfte hvilke tiltak som bør gjennomføres, både av næringen selv og av myndighetene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Ønsker tett dialog

Han har derfor invitert de største næringsorganisasjonene fra fiskeri- og sjømatnæringen og fiskeindustrien, fiskesalgslagene samt Sjømatrådet til møtet.

Norges Fiskarlag vil blant annet møte med leder Kjell Ingebrigtsen og Jan Birger Jørgensen.

- Det er viktig at næringen samarbeider godt, og at myndighetene har en tett og god dialog med næringen slik at man kontinuerlig kan vurdere hvilke tiltak som er nødvendige, sier Ingebrigtsen.

Ukentlige møter

Det tas videre sikte på å avholde ukentlige møter mellom fiskeri- og sjømatministeren og næringen så lenge koronasituasjonen vedvarer.

Møtene avholdes forøvrig digitalt.

Havbruksnæringen deltar ikke på mandagens møte men er ivaretatt gjennom et eget forum.