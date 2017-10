Drøftet sild med Sandberg

Leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen og styreleder i Fiskebåt Jonny Berfjord møtte i dag fiskeriminister Per Sandberg.

Foto: Norges Fiskarlag

Det var for å diskutere ulike problemstillinger knyttet til at rådet på NVG-sild er trukket, melder Fiskarlaget på sine nettsider.

– Dette er en vanskelig situasjon for næringen, og det derfor viktig at vi har en god dialog med myndighetene i disse spørsmålene, sier de to.

Det var i forrige uke at Havforskingsinstituttet meldte om at ICES hadde oppdaget at dataene som var lagt inn i regnemodellene var feil. ICES trakk derfor sitt kvoteråd for sild for 2018.

Nytt kvoteråd er ventet på plass i løpet av uken.

– Vi forventer fra næringens side at det blir grundig evaluert hva som er årsaken til at vi har havnet i denne situasjonen.