Drømmedager i Lofoten

Se filmen fra Sett Sjøbeins «Marin Bootcamp» i tørrfisknæringa tidligere i vår.

Rekrutteringsprosjektet «Sett Sjøbein» tok i mai med seg tjue masterstudenter fra ulike studieretninger og institusjoner til en uke i Lofoten. Målet var at de skulle bli bedre kjent med sjømatnæringa, og oppdage karrieremulighetene der.

Deltakerne ble fulgt gjennom hele bootcampen av filmselskapet Weggebros, som har laget filmen vi viser i tilknytning til denne artikkelen.

En marin bootcamp har som navnet tilsier et intenst program som ble sparket igang med en fisketur i Ballstad, hvor fiskelykken slo til for mange. De første to dagene bodde studentene i Kræmmervika, som var utgangspunktet for bedriftsbesøk i sjømatnæringa.

Bedriftene som delte sine erfaringer var blant andre Lofoten, Lofoten Mat, Insula, Nic.Haug, Lofoten Marine Oils og Kaikanten.

– Det har vært kjempespennende å høre på bedrifter som lykkes i sjømatnæringa, sa deltaker Christian Vik (Fiskeri- og havbruksforvaltning/UiT).

Bootcampen fortsatte deretter i Svolvær, hvor studentene fikk faglige presentasjoner av selskapet Icelandic Startups. De fikk også utlevert en gruppeoppgave de måtte løse innen 48 timer, som denne gangen handlet om hvordan næringen kunne øke tørrfiskforbruket enten i Norge eller Italia. Underveis fikk de hjelp av flere mentorer.

Høydepunktet var presentasjon og kåring av vinner på Tørrfiskkonferansen i Svolvær. Kåringen var det statssekretær Veronica Pedersen som sto for, som også stakk innom på et overraskelsesbesøk dagen før.

Vinneren ble gruppen Stockfish Norge, som foreslo et grillklart tørrfiskprodukt i marinade, som kan selges i dagligvarebutikker.

– De lytter til oss, både folkene fra næringa og regjeringa, det er artig. Veldig inspirerende! sier Aina Johansen (økonomi og administrasjon/UiT) på vinnergruppen.

De marine bootcampene er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet, og Sett Sjøbein skal arrangere to bootcamper til i høst.