Dropper Roan-gebyret

Sjøfartsdirektoratet dropper overtredelsesgebyret mot Odd Inge og Terje Viken i Roan. Men gjør det klart at det kommer nye gebyrer dersom dette gjentar seg.

Foto: Privat

Direktoratet mener de to kan ha opplevd at de var nødt til å stille med fartøy, fordi de var en del av kommunens beredskapsplan. Dermed blir det ingen bot på til sammen 174.000 kroner for de to.

- Overtredelsesgebyr kan ilegges rederiet ved brudd på skipssikkerhetsloven § 13 etter skipssikkerhetsloven § 56 førsteledd jf. § 55 første ledd. Sjøfartsdirektoratet viser her til varsel om overtredelsesgebyr datert 26. april 2017 og vurderingen som ble gjort der. Sjøfartsdirektoratet mener det foreligger brudd på skipssikkerhetsloven § 13 jf. forskrift om sertifikat m.m. for norske skip og flyttbare innretninger § 20 første ledd bokstav a. Rederiet har hovedansvaret for å følge skipssikkerhetsloven, skriver avdelingsdirektør Bjørn E. Pedersen til advokat Ståle Hellesø i Fiskarlagets servicekontor AS i Ålesund, som har bistått de to brødrene. Pedersen fortsetter:

- Det vil normalt ikke tas hensyn til instrukser eller ønsker fra kunder som bestiller fartøyet i vurderingen av om det foreligger brudd på regelverket eller om det skal reageres på overtredelsene. Sjøfartsdirektoratet mener at kommunens bruk av beredskapsplanen og sivilbeskyttelseslovens bestemmelser i dette tilfellet ikke kunne sette skipssikkerhetslovens bestemmelser til side. I dette konkrete tilfelle kan likevel rederiet på bakgrunn av kommunens beredskapsplan ha opplevd at fartøyet måtte stilles til disposisjon for passasjerbefordringen. Vi er derfor kommet til at vi ikke vil ilegge rederiet overtredelsesgebyr. Sjøfartsdirektoratet vil vurdere å reagere med overtredelsesgebyr dersom rederiet ved en senere anledning frakter passasjerer uten nødvendige sertifikater og det ikke foreligger en situasjon som legitimerer at de offentligrettslige kravene settes til side.