Du må tåle at storebror ser deg

Lederen av utvalget som skal komme med forslag til nye kontrolltiltak ber næringa være forbedt på et nytt nivå av kontroll.

Foto: Erik Jenssen

Erik Jenssen

Direktør for divisjon Sjømat i Nofima, Magnar Pedersen har fått oppdraget med å lede Fiskeridepartementets mye omtalte «fiskefuskutvalg». Det 10 manns/kvinns sterke utvalget består av folk fra fiskerinæringa, forvaltningen, justissektoren og forskningen, og har så langt rukket å ha to møter.

Pedersen er derfor varsom med å antyde hvilke konklusjoner utvalget til slutt ender opp med, men på Sjømatrådets torskekonferanse i Tromsø denne uka ber han næringa forbedrede seg på en ny tid.

Politistat

- Det er viktig at kontrollsystemet fungerer, og i dag har man ikke god nok tillit til systemet. Det er alt for mange rykter om at det ikke fungerer, i tillegg til at statens egne organer påpeker forhold som ikke er riktige. Det kan vi ikke leve med, slår Pedersen fast.

- Mange i næringa mener dette er enkelt: Få kontrollørene ut av kontorene, ansett flere av dem. Få dem ut på kaier og båter og vise uniform?

- Nei, det er ikke så enkelt. For i løpet av året har vi 240.000 landinger av fisk, flere tusen per dag i sesongene. Da sier det seg selv at det ikke er mulig å være på kaiene hele tida. Man kan sjølsagt øke tilstedeværelsen, men å tenke at det er kontrollører til alle landinger kan vi bare glemme. Aktiviteten foregår hele døgnet, det ville jo blitt en politistat. Det ønsker vi selvsagt ikke, sier Pedersen.

Heller enn idéen om total kontroll mener han det må bygges opp gode preventive systemer, litt som at UP ikke står over alt langs vegene, men at råkjørerne likevel føler risiko for å bli tatt

- Vi må sørge for at de få som driver med juks må føle at det er en stor risiko med å holde på med det.

Storebror

Forslag til bruk av ny teknologi og nye måter å bruke den på er en vesentlig del av utvalgets mandat. Myndighetene har allerede varslet økt bruk av tilgjengelig overvåkningsteknologi, som for eksempel forslaget om AIS og elektronisk fangstrapportering også for den minste flåten.

- Kan det ligge en annen type «politistat-fare» i dette?

- Det gjør det selvsagt. Likevel, når man fisker, så gjør man det på en felles eid ressurs. Da må man godta at det er kontrollsystemer som sikrer at ting går rett for seg. Så at for eksempel AIS-sporing er et problem, er jeg ikke enig i. Økt bruk av AIS har også vært etterlyst fra blant annet Kystfiskarlaget.

- Så man må rett og slett finne seg i at storebror ser deg?

- Ja, det synes jeg. Man må finne seg i at aktiviteten spores når man høster av havet, men det er selvsagt regler i dette som skal ivareta personvern. Det er likevel viktig at vi gjør det slik at det ikke blir en hemsko for næringsutøvelsen. Det må gjøres på en smart måte, sier Magnar Pedersen.