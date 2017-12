Du vet du er på Myre når…

Man finner stadige tegn på at skreien har en helt spesiell plass i myreværingenes hjerter.

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen

Bildet av en feiende flott Range Rover med det personlig bilskiltet «SKREI» ble sendt ut på Snapchat av fotograf Øystein Lunde Ingvaldsen fra nabokommunen Bø rett før jul.

- Jeg måtte jo flire, og tenkte at det der bare måtte jeg ha et bilde av, sier Ingvaldsen.

Et kjapt søk på nettet forteller oss at bileieren er tidligere innehaver av den lokale Byggmakker-forretningen, Tor Hugo Ekran. Han har ikke selv noen tilknytning til fiskerinæringa, men syntes det var en artighet å gjøre når man bor i en skreikommune som Øksnes.

- Det finnes vel egentlig aldri gode grunner til å bruke gode penger på noe sånt. Men jeg synes jo det er artig, så når ingen andre her omkring tok det, så ville i alle fall jeg sørge for at akkurat det skiltet havnet i Øksnes, sier Ekran,.

- Jeg vurderte jo både «tømrer» og «snekker», men så er jeg jo ikke det lenger. Og da så jeg at skrei-skiltet var ledig, tenkte jeg at jeg skulle sikre meg det.

- Du får kanskje en del kommentarer?

- Ja, folk synes jo det er artig. Og så er det vel mange som rister på hodet over at man bruker penger på dette. Men jeg kontrer med at avgiften for personlige bilskilter går til gode formål i trafikksikkerhetsarbeidet, ler Ekran.

For tiden tar han etterutdanning for å jobbe som byggfaglærer på videregående, og trives godt med det faget han kan.

- Jeg kunne gjerne tenkt meg å bli fisker, men jeg synes vel det er best å la noen andre gjøre det, avslutter Øksnes-patrioten.