Dynamisk enighet igjen

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er igjen enige om den dynamiske minsteprisfastsettelsen på sild. Uenigheten har vart siden oktober i fjor.

Foto: Scanfishphoto

Saka måtte til slutt mekling, og i forrige uke ble det fastsatt ny modell for dynamisk minsteprisregulering. Den nye modellen sender prisene ned.

To prosent ned

I modellen er minsteprisen satt til 78 prosent av omsatt pris, mot tidligere 80 prosent.

- Videre etableres det «gulv» i modellen for minsteprisfastsettelse for nordsjøsild gitt ved minstepris på nordsjøsild til mel/olje pluss kr 0,30 pr kg, og tilsvarende etableres det «gulv» for minsteprisfastsettelse for nvg-sild gitt ved minstepris på nvg-sild til mel/olje pluss kr 0,30 pr kg, heter det i avtalen, som er underskrevet av Knut Torgnes i Sildelaget og Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Enige om rammene

- For nvg-sild innebærer meklingsresultatet at Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er enige om rammene for den dynamiske minsteprisfastsettelsen igjen. Dette har ikke vært situasjonen siden 28.10.2017, heter det i Sildelagets orientering.