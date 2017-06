E​ksporten økte med 13 prosent

Norge eksporterte 163 000 tonn sjømat for totalt 7,6 milliarder kroner i mai.

Foto: Norges Sjømatråd

Volumet var på samme nivå, mens eksportverdien økte med 888 millioner kroner eller 13 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 1,1 millioner tonn sjømat til en verdi av 39 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med 3 prosent, mens verdiveksten er på 3,2 milliarder kroner eller 9 prosent.

-I mai måned var det vekst i eksporten for alle de største kommersielle artene som laks, torsk, hyse og sei. Spesielt økte etterspørselen etter norsk laks i Asia. Det innebærer at en stadig større andel av den norske laksen går til rått konsum. Lakseprisen var i mai måned på 70 kroner per kilo, noe som er den nest høyeste prisen som er målt i år, sier Paul T. Aandahl analytiker i Norges sjømatråd.