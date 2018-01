Egnet til levendelagring

Undersøkelser nettopp gjennomført av Nofima viser at snøkrabbe kan levendelagres i minst to måneder i temperaturområdet 1°C til 5°C uten fôring.

Foto: Arctic Wolf

I 2015 var den norske fangsten av snøkrabbe på ca. 9000 tonn, hvorav ca. 20 % ble levert levende til anlegg på land. Kunnskapen som har kommet frem i dette prosjektet er viktig for myndighetene for å kunne gi riktige anbefalinger for levendelagring samtidig som kvalitet og dyrevelferd ivaretas. Dette vil kunne bidra til en god og bærekraftig fangst av krabben.

I dette FHF prosjektet så man også på rømmingsfaren i teinene, og man fant at sjansen for rømming er liten gitt at snøkrabbene er av en gitt størrelse ved fangst. Man fant også at snøkrabben i noen tilfeller er bærer av parasitten Hematodinium sp., som kan gi dødelighet og kvalitetsforringelse. Det har blitt utarbeidet en metode for dokumentasjon av parasitten, men det er ikke grunnlag for å tro at denne parasitten er et stort problem i våre farvann per dags dato.