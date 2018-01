Eksklusive rå reker

Lyngen Reker forsøker å nå eksklusive restauranter med ferske rå reker.

Foto: Arkiv

Nye og spennende produkter tilpasset et moderne publikum blir stadig viktigere i sjømatbransjen. Nå lanserer Lyngen Reker som første norske produsent ferske, rå reker rettet mot de beste restaurantene i landet.

Før rekene blir å finne på topprestauranter i Norge, debuterer produktet for statsminister og næringslivsledere i Norge under middagen til NHOs årskonferanse i Oslo denne uken.

- Vi er stolte over at vår nyvinning ferske, rå reker er valgt ut som råvare til årsmiddagen i NHO, sier Jack-Robert Møller i Lyngen Reker AS, og legger til at det er inspirerende og artig å gå nye og flere veier.

Moderne produkter

Det produseres over 8 millioner tonn varmtvannsreker i verden i dag, og volumet øker raskt. De norske rekefangstene på omlag 20 tusen tonn blir dermed et nisjeprodukt på verdensmarkedet.

- Norske rekeprodusenter kan aldri vinne priskrigen mot oppdrettet varmtvannsreke. Å fremheve våre unike kvaliteter, fortelle om og være stolt av det opprinnelige og naturlige, er veien norsk rekenæring må gå. Lyngenfjord RAW er et eksempel på en nødvendig innovasjon, sier Møller.

Line Kjelstrup, teamleder for markedsføring og fiskeriutsending for Sverige og Norge i Sjømatrådet, mener at produktutvikling og nye, moderne produkter som dette er veien å gå.

- Det foregår masse spennende produktutvikling i sjømatbransjen for tiden. Det at vi får nye, moderne sjømatprodukter tilgjengelig er utrolig viktig for å vinne nye konsumenter og øke sjømatkonsumet her i landet, sier Kjelstrup.

Verdien av arbeid

Når næringslivsledere og statsminister under NHO-middagen får servert rå Lyngenfjord reker, skjer det i selskap med de beste råvarene som finnes i Norge. Bocuse d`Or Norge, eller Olympiatroppen for norske mesterkokker, som de også omtales, er kulinarisk rådgiver for måltidet og de har plukket ut råvarer for middagen. Tema på årskonferansen er "Verdien av arbeid", og råvarene på menyen representerer nettopp verdien av matproduksjon og arbeid i hele Norge.

¬- Å finne gode råvarer utgjør en stor del av hverdagen til en seriøs kokk, og det har det vært også i denne forbindelsen. Menyen er ujålete og norsk, og fremhever yrkesstolthet, håndverk og råvare. De råe rekene fra Lyngenfjord passer godt inn i dagens kokkekunst hvor råvarene skal være naturlige og lette å jobbe med, sier Gunnar Hvarnes, som ble kåret til årets kokk i fjor.