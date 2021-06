Eksplosjon i antall båtbranner

Antall fritidsbåtbranner første kvartal i år er nær en dobling sammenlignet med fjoråret, melder Tryg Forsikring.

– I år er det enda flere båter med ferske båteiere til sjøs, og vi frykter en ny rekordsommer i antall båtulykker og båtbranner, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg. Heldigvis er det fritidsbåter som er mest utsatte.

Nok en båtbrannrekord

Korona og Norgesferie førte i fjor til rekordsalg av nye fritidsbåter, over 10.000, og det er nå over én million fritidsbåter i Norge.

Samtidig registrerte forsikringsbransjen 25 prosent økning i antall båtskader i fjor, og i første kvartal i år økte antall båtbranner med hele 45 prosent i forhold til 2020, viser tall fra Finans Norge.

– Tendensen er så klar at vi forventer at årets båtsesong vil bli nok en rekordsesong med båtulykker, flere branner, kollisjoner og havari enn noen gang før. En båt tar fyr lettere og fortere enn mange tror, og de er ofte bygget av plast og syntetiske stoffer. Slike branner utvikler seg raskt med høy energi og giftig røyk, sier Brandeggen, som er kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Overtent på ett minutt

Forsikringsbransjen registrerte i fjor rekordhøye 316 båtbranner, og de to siste årene har antall branner økt med over 20 prosent. I en øvelse nylig tente Brannvesenet i Bergen på en fritidsbåt i samarbeid med Tryg, og i løpet av ett minutt var båten overtent.

– Det var en kraftig påminnelse om hvor sårbare fritidsbåter er hvis det oppstår brann om bord. Det er nesten ikke tid til annet enn å hoppe over bord, enda mindre hvis en i tillegg må finne og ta på seg redningsvest. Båtene har gjerne innredning av tre, og er fylt med drivstoff, parafin og gass om bord, noe som gjør de til rene brannbomber om det først tar fyr, sier Brandeggen.

– Som båtfører bør man være sikker på at alt elektrisk er i god stand, at drivstoff- og gassanlegg er uten lekkasjer, og at slukkingsutstyr er tilgjengelig og virker. I tillegg bør en aldri ta av seg redningsvesten når man er ombord, legger han til.

Samlet var det i fjor 13.500 registrerte skader på fritidsbåter, til en kostnad på over 600 millioner, viser tall fra Finans Norge.