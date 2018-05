Eksporten på stedet hvil

Den norske fiskeeksporten står på stedet hvil. Men torsken øker.

Foto: Dag Erlandsen

Norge eksporterte 927 000 tonn sjømat for totalt 31,5 milliarder kroner i årets første fire måneder. Volumet er på samme nivå som i fjor, men verdien økte med 485 millioner kroner, eller 2 prosent.

I april eksporterte vi 172 000 tonn sjømat til en verdi av 7,7 milliarder kroner. Eksportvolumet er ned 4 prosent, mens verdiveksten er på 847 millioner kroner eller 12 prosent.

- Høye torske- og hysepriser fortsetter å bidra til å trekke opp verdien på norsk sjømat. Til tross for en sesong med mye godt vær har lavere kvoter ført til lavere fangster i år enn i fjor. Samtidig er det eksportert litt mer fersk hel skrei i år sammenlignet med i fjor, til økte priser, sier analytiker i Sjømatrådet, Ingrid Kristine Pettersen.

- Det gjør at vi har oppnådd en eksportrekord for skrei med en verdi på nesten 200 millioner kroner. Dette er frukter av langsiktig arbeid mellom flere aktører for å etablere skreien som et høykvalitetsprodukt ute i markedene. Spania leder an, og vi ser at skreien også begynner å få skikkelig fotfeste blant franske forbrukere.

Spania

- Importørene melder om et godt spansk marked, noe som gjenspeiles i tallene; fersk hel torsk har en oppgang på 5 prosent i volum og 18 prosent i verdi fra 2017 til 2018. I Spania blir skreien sett på som den beste norske torsken, nærmest som en pata negra (beste skinke) , og folk venter spent på den hvert eneste år. Supermarkedene i Spania gjør en god jobb med å markedsføre den i sine kataloger og andre medier, sier Sjømatrådets utsending i Spania, Hildegunn Fure Osmundsvåg.