Eksportfiasko endte i egen manual

Fagsjef Lone Flyvholm i Sjømat Norge har fått på plass en egen klippfiskmanual for å unngå at en eksportfiasko fra 2018, skal gjenta seg.

Manualen omfatter alle ledd i klippfisknæringen – fra fiskeren som leverer rårvaren til eksportøren som sender det ferdige produkt ut av landet.

Stanset etter slurv om bord

Bakgrunnen er en fiaskoforsendelse fra 2018 der enkelte parti med klippfisk til Brasil ble stanset av veterinærkontrollen fordi fiskerne som hadde levert råvarene ikke hadde gjort jobben sin. Da veterinærene kontrollerte forsendelsen, kunne årsaken til vrakingen spores tilbake til fangsthåndteringen om bord i fiskebåten.

For å unngå tilsvarende pinligheter i framtiden har Sjømat Norge laget retningslinjer som kan bidra til oppsett av gode rutiner for mottakskontroll av fiskeråstoff til produksjon av klippfisk. Samtidig vil en ensartet mottakskontroll med et velfungerende system for tilbakemelding til fangstbåter ved avvik fra normalen, bidra til fokus på gode rutiner og god kvalitet allerede ved første håndtering av fisken på båt.

Ny presentasjon i Tromsø

Manualen ble presentert på Klippfiskseminaret i Ålesund tidligere denne måneden. Nå får den en ny presentasjon i Tromsø under torskefiskkonferansen ettersom manualen kan være like viktig for alle typer hvitfisk.