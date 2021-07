Eksportøkning på 60 prosent i juni

Det ble eksportert 7.200 tonn reker til en verdi av 461 millioner kroner i første halvår.

Det ble eksportert 7.200 tonn reker til en verdi av 461 millioner kroner i første halvår. Det melder Norges Sjømatråd.

Markeder i nærheten

For reker var volumoppgangen på 29 prosent. Verdien økte med 13 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor. De største mottakerne var Sverige, Storbritannia og Finland.

– Reker viser også en fin utvikling i juni, med verdivekst i våre tre største markeder Sverige, Storbritannia og Finland. Dette bidrar til at første halvår kommer bedre ut enn samme periode i fjor. Med åpning av restaurant-, hotell- og kantinesektoren i Europa ser vi også tegn på økt etterspørsel her, noe som gir grunn til en forsiktig optimisme for neste halvår, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Ørjan Kjærvik Olsen.

Økning i volum og verdi

Når det gjelder utviklingen i juni, viser eksporttallene en økning i både volum og verdi. I juni ble det eksportert 1.800 tonn reker til en verdi av 96 millioner kroner. Det er en økning i volum på 60 prosent. Verdien økte med 15 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med juni i fjor.