Ekstrem lakseoppgang i elva

Mens det strømmer på med tørke og katastrofemeldinger fra sør, ser det ut for at villaksen i nord har bedre forhold.

I laksetrappa i Målselvfossen telles fiskene som går opp elva, og normalt på denne tiden skulle det ha passert rundt 2000 fisk opp trappa. Men ifølge Troms Folkeblad var tallet torsdag denne uka kommet opp i 5.797 fisk.

Også fangstene er bra, og ifølge leder for Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget, Odd-Helge Utby, er det tatt rundt fire tonn i elva.

Han sier det kan være flere forklaringer til elvas gode tilstand.

- Det vil jo bare bli gjetninger. Men det kan være fordi elva var lita i mai og at temperaturen kom fort opp i 5-8 grader. En annen forklaring kan være at det skyldes forvaltningen av elva over mange som har ført til en robust stamme. Jeg tenker da på for eksempel kvoter og avkorta sesong, sier Utby til Folkebladet.

Avisa har også kontaktet forvalterne av elver i Salangen og på Senja, og fått gode tilbakemeldinger også derfra, uten at de har like oppsiktsvekkende tall som i Målselvfossen å vise til.