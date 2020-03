Ekstremt kronefall i natt

I løpet av natten falt kronekursen til et nivå som den aldri har vært i nærheten av. I morgentimene var dollarkursen på hele 11.96, mens euroen for øyeblikket ligger på kroner 12,96 målt mot den norske kronen.

- Nå er det brannsalg konkluderer valutastrateger overfor E24.

Klokken 12.00 i går kostet en dollar kroner 10.50. Klokken 04.39 torsdag morgen kostet den kroner 11,96. Dermed er kronefallet på hele 14 prosent i forhold til dollar.

- Ekstreme bevegelser, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen til E24, mens valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets konkluderer med at finansmarkedet er i ferd med å smelte ned.

Kronemassakren har gjort norske eksportprodukter svinebillig. Kronekursen var allerede lav før koronafrykten inntok verden for alvor. Men etter at det ble slått full krisealarm sist uke, har bunnen nærmest falt ut. Ved inngangen av mars kostet dollar og euro henholdsvis kroner 9,29 og kroner 10.35.

Hvilke betydninger dette vil få for fiske- og sjømateksporten er høyst usikkert. I et normalt marked ville dette vært en ren fest. Men med alt av restauranter nedstengt og sterkt begrenset dagligvarehandel over alt i verden, blir kursfallet knapt en fattig trøst.