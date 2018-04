Elever satt pris på

Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Dette melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Dette er pengepremien klassene mottar for bidragene:

**VG1 studiespesialisering på Vardø videregående skole - 7500 kroner.

** Klasse 9A på Øksnes skole - 7500 kroner.

**Ungdomstrinnet på Husøy skole - 5000 kroner.

Med konkurransen «sjømat og ungdom» ønsket vi å rette et sterkere fokus på sjømatnæringen blant neste generasjon sjømatkonsumenter og forvaltere av havets ressurser; ungdommen. Det spises nemlig for lite fisk. I 2017 ble det spist 15 prosent mindre fisk enn året før, og den største nedgangen er blant dem under 34 år, viser tall fra Norges sjømatråd. Råfisklaget ville ha et klarere bilde av hvilket forhold unge har til næringen, og de innsendte bidragene viser at elevene tok oppdraget på alvor.

– Videosnuttene illustrerer tydelig at fiske og sjømat betyr mye for ungdom i dag. Det er gode historier fra land og sjø, med norsk villfisk i fokus. Det er flott å se, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Lisbeth Drotz.