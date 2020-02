En befolkning i fritt fall

For ti år siden bodde hver tiende nordmann i Nord-Norge. I dag er det bare åtte prosent igjen i landets nordligste områder.

Verst stilt er det på kysten. Fraflyttingen fra distriktene har kommet så langt at den i ferd med å ta knekken på mange tidligere solide fiskevær – som opp gjennom hele etterkrigstiden stort sett har klart seg selv. De siste 20 – 30 årene har vi opplevd en folkestrøm ut av værrene som burde få alarmklokkene til å kime langt høyere. Om vi ikke klarer å demme opp for flyttestrømmen, er det nemlig bare et tidsspørsmål før de mest utsatte kystkommunene bukker under i mangel på folk.

Det store spørsmålet er, lar flyttestrømmen seg i det hele tatt stanse? Er urbaniseringen kommet så langt at det ikke hjelper uansett hvilke bosetningstiltak man setter i gang?

Vi kan allerede slå fast at det ikke nytter hvor mange hoppeslott, ballbinger eller festivaler man etablerer i distriktene for å glede befolkningen. Det har vist seg ikke å hjelpe. Uansett hvilke lystige tiltak lokalpolitikerne har bevilget penger til, har befolkningen sakte men sikkert likevel forvitret. Ungdommen flytter. De vil bort. For til sjuende og sist er det arbeidsplasser, kommunikasjon og servicetilbud som avgjør. Ikke hvor hyggelig man kan ha det en stakket stund lørdag formiddag på samfunnshuset.

Viktigst av alt er arbeidsplassen. Og det er sannsynligvis her svaret ligger hvorfor det går rett ned for de fleste fiskerisamfunn.

Vi har knapt industri igjen. De gamle filétarbeidsplassene er i stor grad byttet ut med sesongbaserte mottaksanlegg, der den mest avanserte form for bearbeiding er å kneppe skreitaggen i ryggfinnen på torsken.

Det blir det ikke rare greiene av.

Men så lenge vi er tilfreds med en slik produksjonsform, må vi også innfinne oss i at folketallet stuper. For i dag er det ingen som lengre klamrer seg fast til bergnabbene av prinsipp.

I min egen hjembygd Kjøllefjord, var det ved årtusenskiftet mellom 150 og 200 fiskeindustriarbeidsplasser. I dag er det redusert til 40 – 50 fordelt på et par fiskmottak. Det sier seg selv at det må bli færre folk i bygda ut fra en slik utvikling. I tillegg snakker man ikke lengre om hjørnesteinsbedrifter som den gamle fiskeindustrien representerte. I dag er mange av de gamle hjørnesteinsbedriftene i antall hoder redusert til foretak som knapt sysselsetter mer enn de største matvarebutikkene i lokalsamfunnet. Dette blir det ingen utvikling av. Færre folk gir færre lønninger og serviceapparatet rundt forsvinner sakte men sikkert. Dermed har man den negative spiralen ned i sluket gående.

Mange peker alltid på tråleren som den store stygge ulven og mener at de ved å sno seg unna leveringsforpliktelsene, er årsaken til elendigheten. De samme har som regel også et krav om kystflåten må få overta trålerråstoffet.

Men vil det egentlig gi mer arbeidsplasser - annet enn at man får enda flere ryggfinner å putte skreitaggen på?

Det er nok ikke her utfordringene ligger. Enten man vil det eller ikke, er man nødt til å se nærmere på vilkårene fiskeindustrien sliter med. For hadde de vært i stand til å tjene penger er det ingen tvil om at vi hadde hatt en helt annen aktivitet i fiskeværene. Da hadde de også hatt råd til å kjøpe trålerråstoffet.

Dessverre er det lite penger å tjene her. Hadde lønnsomheten vært til stedet, er det nok langt flere som hadde kastet øynene på foredlingsindustrien. Men ingen vil risikere sin kapital i ei næring der man med stor sannsynlighet vil tape det meste av innsatsen- eller i verste fall tape alt.

Skal vi få fiskeindustrien opp igjen, kommer vi ikke utenom kraftige tiltak som kan endre rammevilkårene. I over 20 år har vi latt landsiden i fiskerinæringen seile sin egen sjø uten tanke på konsekvensene. Mottaksstasjoner basert på sesongarbeidere fra Øst-Europa har fått poppe opp som paddehatter. De har kastet seg inn i konkurransen om råstoffet - nærmest som rene kjøpestasjoner for industrianlegg på kontinentet som opererer med helt andre lønnskostnader. Resultatet er et prispress som nærmest har gjort det umulig å skjære i fisken her hjemme i Norge. Derfor er det ikke lengre rom for den tradisjonelle industriarbeideren.

Dette skal ungdommen i fiskeværene leve med og ikke minst bygge sin framtid på. Nei, det er ikke rart fiskeværene tømmes for folk. Noe annet ville vært naturstridig.

Men det er synd. For vi har en fornybar ressurs svømmende rett utenfor kaikanten som kunne skape arbeidsplasser nærmest til evig tid om vi hadde tatt de nødvendige grep. Dersom forholdene hadde vært lagt bedre til rette for foredlingsbedriftene, hadde vi sannsynligvis hatt mange framtidsrettede arbeidsplasser selv på det ytterste nes. Spesielt i disse klimatider, burde fiskerinæringen vært en vinner for framtiden.

Selv med den forhatte Kina-produksjon er klimaavtrykkene i fiskerinæringen samlet sett lavere enn for kjøttbransjen. Hva om vi kunne produsert fisken sjøl – før den havnet ute i markedene? Da ville fisk nærmest vært uslåelig.

Heldigvis er det ikke for sent. Men det kreves kraftigere lut til, og som neppe vil være like populær i alle leirer. Men skal vi i det hele tatt stanse utarmingen av fiskeværene, må industrien settes i stand til å tjene penger. Det er det eneste håpet vi har.

For ingen andre vil erstatte de tapte arbeidsplassene langs kysten.

Det har ikke minst oljenæringen bevist gjentatte ganger. De fleste lokale forhåpninger har fordunstet parallelt med at nye felt klargjøres for produksjon. Olje og energisektoren har ingen ambisjoner om å være framtidens samfunnsbygger i nord. De vil kun ha tilgang - det være seg til havbunnen eller områder å sette ut vindmøller.

Dermed står vi kun igjen med fisken. Men nå trenger foredlingsindustrien nødhjelp om vi i det hele tatt skal klare å berge fiskeværene fra den pågående avfolkningen.

Hvis ikke utgjør vi neppe åtte prosent av befolkningen når det kommende tiåret er passert.