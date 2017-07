En god by å være fisker i

Nord-Norges eldste by feirer seg selv. 228 år etter at Hammerfest sammen med Vardø fikk bystatus, får ishavsbyen fortsatt bestått av fiskerne - til tross for at oljenæringen i dag dominerer.

Stein Ness Johannessen skryter av Hammerfest som fiskeribase. Selv om olje- og gass stjeler mye oppmerksomhet, føler han at fiskerne får like god oppbacking som i andre fiskerikommuner i Finnmark.

Legger til rette for fiskerne

- Det er vel ikke unaturlig at oljesektoren får et større fokus her i Hammerfest, men jeg føler likevel ikke at vi blir oversett. Hammerfest kommune bidrar både med støtteordninger og forsøker å legge til rette for oss. Det setter vi fiskere stor pris på, sier Stein Ness Johannessen til Kyst og Fjord.

31-åringen som er skipper på den kombinerte garn og snurrevadbåten «Eidvågfisk», har selv fått avgjørende kommunal støtte, da han startet sin karriere som fiskebåtreder. Nesten åtte år senere kan han sammen med familierederiet Eidvågfisk AS kvittere med elleve faste arbeidsplasser til bykommunen, fordelt på seks mann om bord i «Eidvågfisk» og fem på båten «Havørna», som broren Sjur er skipper på.

Også ved overtakelsen av denne båten, bidro kommunen slik at de fikk realisert kjøpet for halvannet år siden.

- Kommunen viser helt klart et ønske om rekruttering til næringen. Det har vi fått erfare, noe som selvsagt gjør at kommunen er en god fiskarkommune.

De to fartøyene «Eidvågfisk» og «Havørna» er en viktig del av fiskerimiljøet i oljebyen.

Godt serviceapparat

Også serviceapparatet rundt fiskeflåten er god. Ness Johannesen framholder at de har alt av tilbud i nærheten, både i forhold elektronikk, motorer og skrog.

- Vi får vel utført alt vi har behov for uten å måtte dra bort. Det er selvsagt en stor fordel for fiskeflåten, og som er med på å gjør Hammerfest attraktiv som hjemmehavn.

Han har likevel litt forståelse for at den kommunale ledelsen er mer opptatt av det som skjer rundt olje- og gassnæringen, og som har satt Hammerfest i en særstilling i Finnmark.

Men denne utviklingen har likevel radert bort fisk som næring. En del fiskere har forsvunnet, men det mer som en naturlig avgang.

- Det ser ut som om fallet vi opplevde tidligere har flatet ut. I dag er det flere unge som etablerer seg, og jeg tror ikke at Hammerfest er verre stilt i så måte enn i utviklingen vi ser ellers langs kysten.

Det til tross for at Hammerfest er sentrum for offshorevirksomheten utenfor Finnmark, med både Snøhvitfeltet og Goliatfeltet i full drift.

Dype røtter

Fiskebåtrederiet har til daglig opphold i Forsøl, hvor de leverer det meste av fangstene. Akkurat nå er begge fartøyene satt i feriemodus, men de har et godt driftsgrunnlag med til sammen ni kvotefaktorer (14-15-meters kvoter) pluss en 10-11 meters kvote. Dermed har de til sammen rundt 250 tonn torsk.

- Vi er selvsagt avhengig av å fiske mest mulig av andre fiskeslag for å få det til å henge i hop, sier Stein Ness Johannesen.

Stig trives i skippersetet, og kunne ikke tenkt seg noen annen jobb.

Rederiet eies av Stein og broren Sjur med 40 prosent hver, mens faren Arnt Ragnvald Johannesen har 20 prosent.

Familien har dype røtter på Seiland, med fiskeri i blodet. Faren Arnt Ragnvald Johannessen har imidlertid byttet ut fiskerinæringen med legeyrket, og er lege ved Hammerfest sykehus.

- Men også han har rodd fiske, så dette har vi i blodet.

Det har han tenkt å fortsette med. Han har aldri sett for seg noe annet yrke etter at han tok kystskippersertifikatet i marinen. Etter å ha dimmet, bar det rett om bord på fiskebåt for å få fartstid. Her trivdes han så godt at han ikke ser noen bedre alternativer til fiskaryrket.