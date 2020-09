I dag byttes de første Sea King-helikoptrene ut med erstatteren AW 101. Leder i Norges fiskarlag Kjell Ingebrigtsen, beskriver hendelsen som en merkedag for fiskerne.

- For oss som er på sjøen representerer den nye generasjonen redningshelikoptre et kvantesprang. Dette har lenge vært en etterspurt og forbedret ressurs for oss fiskere sier Ingebrigsen i kommentar på Fiskarlaget hjemmeside.

Kraftig forbedring

Han er ikke tvil om at arbeidsforholdene for redningstjenesten i Norge nå blir kraftig forbedret samtidig som det bli en økt sikker het fordi som ferdes på håret.

- Vi er privilegerte som har så gjennomtrente og dyktige folk i redningstjenesten. De gjør en formidabel innsats med til dels utdaterte materiell som Sea Kingen er i dag kom. Det er betryggende at de nå får et moderne og oppdatert verktøy på plass sier Ingebrigtsen, som ønsker redningstjenesten til lykke med den videre innfasingen av de nye redningshelikoptrene.

I tur og orden

Fra med 1. september er den nye redningshelikopter på plass på Sola. Neste stasjon som vil få byttet ut den gamle sliteren Sea King med den nye AW 101 er Ørlandet. Deretter vil alle maskiner i tur og orden bli byttet ut.