En naiv barsking

DEBATT: Fiskebåt har igjen avholdt årsmøte. Et årsmøte og en arena for de kondisjonerte. Et årsmøte som i dag av næringslivsfolk, Storting og styringsverk oppfattes som et av landets mest sentrale sjømatforum. Ikke verst, skriver Steinar Friis.

En ting er sikkert.

Fiskebåt vet og har øyensynlig lenge visst hva de holder på med.

Om Norges Fiskarlag var invitert til møtet er ukjent for undertegnede, men at

filologen og fiskebåtrederen Halstensen var tilstede der, fikk man etter hvert rede på.

Tatt i betraktning at filologi handler mye om språk og litteratur, oppfattes faget av mange også

som oldtidskunnskap.

Slik sett er vel mannen lite «up to date» og kan unnskyldes, når han for åpen mikrofon ivrig beskriver havfiskeflåtens rene sti, samtidig som nordnorske fiskeres evne til å produsere forbrytelser i sin hverdag, hauses opp og forklares for møte og minister.

Slikt blir det oppstyr av.

Ikke minst fra formannen i Nordland Fylkes Fiskarlag herr Jan Fredriksen.

Et angrep fra Halstensen på nordnorske fiskere tuftet på frekkhetens nådegave sier han, og lurer på hva det er som får mannen til å be fiskeriministeren skjerme havfiskeflåten og heller ta kystfiskerne i nord.

Fredriksen reagerer kraftig, og leverer et solid men også litt merkelig avisinnlegg.

For midt i skrivelsen ramler han ut i «mannsjitpraten» og tar et uforståelig oppgjør med Kystfiskarlaget og lagets leder Arne Pedersen.

Pedersen skal visstnok ha røpet ett eller annet fra fiskeriforhandlingene med Russland om Lodda og loddefisket, i den hensikt at han vil skade Fiskarlagets omdømme.

En alvorlig påstand fra Fredriksen. Å karakterisere Pedersen som en tyster med dårlig evne til å «synse» noe om fiskeri, er etter undertegnedes mening frekt og lite til å forstå.

Vel.

Så var de plutselig to som var utstyrt med frekkhetens nådegave.

Naive Fredriksen og fiskebåtreder Halstensen.

Ja ja.

Begge to godt fundamentert i Norges Fiskarlag. Den ene sentral i et mektig og toneangivende Fiskebåt.

Den andre leder i et litt haltende Nordland Fylkes Fiskarlag.

Et Fylkesfiskarlag som sammen med kystfiskere i flere fylkeslag må ta innover seg det faktum, at i

maktkampen som har pågått i Fiskarlaget i mer enn 30 år, har man stort sett tapt alle slag.

Også den siste trefningen, og senere vedtaket om en betydelig omorganisering av Norges Fiskarlag.

Flertallsvedtaket, som ble gjort mot 23 stemmer fra delegatene fra Nordland, Troms og Finnmark,

innebærer at fylkes og regionlagene skal vekk til fordel for tre nye gruppeorganisasjoner.

Sør-Norges- Fiskarlag, Nord-Norges Fiskarlag og havfiskeflåten i Fiskebåt.

Maktesløsheten til det som engang var ryggraden i Fiskarlaget og Kyst-Norge kom igjen til syne.

Det Fiskebåt og Fiskarlaget her gjør, er ikke annet enn å tilby kystfiskerne i nord et opphold som permanent mindretall i organisasjonen. Ikke usannsynlig i håp om at de på sikt skal bli enda mindre.

Så ikke vær naiv Fredriksen.

Slutt å tru at Fiskebåt som frittstående organisasjon i Fiskarlaget gir fra seg makta der.

Slutt å sleng dritt i tid og utid om Kystfiskarlaget og til Kystfiskarlaget.

Ta heller en prat med denne organisasjonen og ledelsen der.

Snakk om en omorganisering av Norske fiskere som vil stå seg.

En omorganisering som noen gutter allerede på åttitallet tillot seg å foreslå:

En todeling av sulamitten. En kystfiskerorganisasjon. En havfiskerorganisasjon.

Posten kommer heldigvis ennå en stund.

I dagens Fiskeriblad skriver daglig leder i Fiskarlaget-Nord:

«Nok en gang angriper Fiskebåt kystfiskerne i nord»

Spent på hva det handler om.

Steinar Friis

Medlem Kystfiskarlaget.