- En nødvendig opprydning

Norges Kystfiskarlag kommenterer kvotemeldinga som et påkrevd opprydningsarbeid, som det er gledelig at regjeringa nå prioriterer.

I en pressemelding sendt ut tirsdag 25. juni kommenterer Kystfiskarlaget kvotemeldinga punktvis:

Variert flåtestruktur som sikrer forbedret råstofftilgang og rekruttering til næringa

Vi registrerer en rekke positive punkter i meldinga – deriblant at fartøygruppen under 11 meter holdes fri for strukturordning. Likeså er det svært positivt at grensen på 21 meter opprettholdes og at fiskekvoter i fremtiden skal reguleres etter båtenes faktiske størrelse, og ikke hjemmelslengde. Dette vil bidra til å styrke en differensiert flåte og sikre jevnere råstofftilgang for landindustri. Kystfiskarlaget er også tilfreds med at rekruttering er viet plass i meldingen. Regjeringens forslag til nye rekrutteringsordninger vil sikre bedre rammebetingelser for rekrutter, også de som ønsker å etablere seg som fartøyeiere. Det er videre positivt at regjeringen ønsker å øke bearbeiding og verdiskapningen langs kysten.

Overgangen til nytt kvotesystem uklar

Forslaget om at kvotegrunnlaget flyttes opp fra de mindre til de større fartøysgruppene ved overgangen fra hjemmelslengde til faktisk lengde, vil svekke de mindre fartøysgruppenes kvotegrunnlag. Kystfiskarlaget mener at dette må kompenseres eller løses på annet vis enn det foreslås i meldinga.

Kondemneringsordning for sjarkflåten

For sjarkflåten foreslår regjeringen en tidsbegrenset næringsfinansiert kondemneringsordning i stedet for strukturering. Kondemnering innebærer at det gis kompensasjon for å ta eldre fartøy ut av fisket, slik at kvotegrunnlaget for gjenværende fartøy i sjarkflåten økes. Regjeringen foreslår at ordningen finansieres av sjarkflåten selv. Norges Kystfiskarlag mener imidlertid at det er rimelig at hele fiskeflåten bidrar til å finansiere en slik ordning, da tidligere innførte strukturordninger har hatt som siktemål å øke lønnsomheten i flåten over 11 meter. De større flåtegruppene har som følge av dette overtatt betydelige kvoteandeler fra den minste flåtegruppen gjennom hjemmelslengdeordningen og samfiskeordningen, mens flåtegruppen under 11 meter kun har tapt på dette. Det er derfor rimelig at hele flåten bidrar til finansiering av en slik ordning.

Forlengelse av inngåtte strukturavtaler uheldig

At regjeringen ønsker å forlenge allerede inngåtte strukturkvoteavtaler mener Kystfiskarlaget er uheldig. Dette skaper ikke mer forutsigbarhet. Tvert imot bidrar det til det motsatte, ettersom lengre tid vil svekke inngåtte avtaler ytterligere.

Markedsplass for inn- og utleie av kvoter skurrer

Regjeringens ønske om å etablere en markedsplass for inn- og utleie av kvoter er naturligvis heller ikke noe Norges Kystfiskarlag støtter. Vi frykter at en utleieordning i fiskeriene vil føre til økt privatisering og svekke fisken i havet som fellesskapets ressurs. Privat utleie av det som i havressursloven er fastsatt å være fellesskapets eie må debatteres grundig på et prinsipielt grunnlag.

Trålstigen

Norges Kystfiskarlag er overrasket over at regjeringen nå foreslår en fast fordeling av fiskeriressursene mellom hav- og kystflåten, med utgangspunkt i tidligere landsmøtevedtak i Fiskarlaget. Norges Kystfiskarlag har lenge etterlyst en helhetlig gjennomgang av fordelingsnøklene i norske fiskerier og Stortinget har bestemt at fiskernes organisasjoner må få medvirke til å finne fram til en omforent fordeling. Vi kan derfor ikke akseptere regjeringens forslag om en fast fordeling utelukkende basert på ønsket fra en organisasjon, uten grundigere utredninger og debatt i forkant.

Norges Kystfiskarlag ser fram til å diskutere stortingsmeldingen internt i vår organisasjon, men også til konstruktiv dialog med de ulike politiske partiene. Dette for å sikre forutsigbare og gode rammebetingelser for våre medlemmer, en formålstjenlig fordeling av ressursene og økt verdiskaping langs hele kysten.