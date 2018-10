En økning på 600% i krepsefangstene

Bekymret for bestanden. Over hundre tonn tatt til nå.

Foto: Kjell Midling, Nofima

Mens krepsefiskerne i Møre og Romsdal ytrer bekymring for bestanden holder fiskeriministeren litt tilbake og vil avvente og se hva forskerne kommer frem til.

Det var gratisavisa Nytt i Uka i Ålesund som først publiserte krepsefangerne i sørlige deler av fylket sine bekymringer for bestanden.

Krepsefangerne i fjordene på nordvestlandet opplever et Klondyke uten like i år. Det er til nå i år rapportert over 100 tonn landet fangst. Noe som er en økning på hele 600% fra 2008 og frem til i dag. Med over 300 kroner for kiloen er det ikke rart at det er flere og flere som kaster seg på karusellen. Noe som skaper bekymring for de som drifter lengst sør, mens de lenger nord ikke ser noen problemer. En liten nord-sør konflikt her altså.

Den største bekymringen går på antall teiner i fjordene og minstemål. Krepsefiskerne i nord er imidlertid ute med tanken om at minstemålet på krepsen kan økes fra 13 til 14 cm.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik har i denne saken uttalt til TV2 følgende:

- Vi får stadige signal nå om at det er veldig mye fiske etter kreps og dette er noe vi må være oppmerksom på. Men først må vi få et grunnlag knyttet til situasjonen langs kysten. Er det slik at bestanden er skadelidende? Vi i politisk ledelse må vurdere om det må iverksettes tiltak, men det skal ikke gjøres på en slik måte at kystbefolkningen ikke får muligheten til å bruke sjøen og havet. Derfor må vi har forskningsbaserte tall som viser hva som er situasjonen og hva vi eventuelt må gjøre.