En stor, men vanskelig ressurs

De såkalt mesopelagiske fiskeartene kan representere en enorm mulighet. Men det er langt frem til et lønnsomt fiske.

Foto: Havforskningsinstituttet

Det er så langt hovedkonklusjonen i Havforskningsinstituttets arbeid med å undersøke om det vil la seg gjøre å etablere et fiskeri på artene som lever på 200- 1000 meters dyp, blant annet lysprikkfisk.

Det finnes trolig 10 000 millioner tonn mesopelagisk fisk i verdenshavene, og det er 100 ganger mer enn mengden av villfisk som høstes hvert år, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Havforskningsinstituttets satsing på mesopelagisk fiskeri var denne uken tema på et nordisk næringslivs- og forskningsseminar på NASF-konferansen på Bryggen i Bergen.

Innovasjon Norge og HI presenterte status for forskningen, mulighetsrommet for næringslivet og forvaltningsutfordringer knyttet til et fremtidig mesopelagisk fiskeri. Blant foredragsholderne var forsker fra HI og andre marine forskningsinstitutt og representanter fra Norges forskningsråd, Fiskeridirektoratet og Nordisk ministerråd.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne er tydelig på hva som er premissene for at fiskerier på disse dypene kan bli en ny næringsvei.

– Vi må være trygge på at utnyttelsen er bærekraftig – både i et økonomisk og økologisk perspektiv. Det er helt grunnleggende for en bærekraftig høsting at vi sikrer oss god kunnskap om biodiversiteten i det mesopelagiske dyresamfunnet og hvilken rolle de ulike artene spiller i havøkosystemene, sa Rogne ifølge HIs artikkel.