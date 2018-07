En tredel av fangsten kastes

En tredel av all fisken som fanges hvert år, havner aldri på matbordet.

Foto: Trond Antonsen

Verdens forbruk av fisk er ikke bærekraftig, ifølge ny FN-rapport, melder NRK.

Den brutale sannheten er at stadig mer av fangsten kastes.

Hver fjerde fisk soim kastes skyldes utkast fordi den er for liten eller av feil art.

Resten av svinnet skjer på veien fra fisker til forbrukeren. Her er dårlig kjøling en av grunnene.

– Jeg er ikke overrasket over tallene. Stort svinn mellom produsent og forbruker ser man på mange andre matvarer også, sier fagrådgiver Jorunn Vallestad i Naturvernforbundet til NRK.

En av de som ser med stor uro på utviklingen er lederen for den europeiske avdelingen av naturvernorganisasjonen Oceana, Lasse Gustavsson:

– Sløsing med mat på en planet som sulter er skandaløst. At en tredel av all fisken som fanges går til spille, er en veldig alvorlig grunn til for bekymring om verdens matvaresikkerhet, sier Gustavsson til britiske The Guardian.

Rapporten fra FAO viser at en tredel av verdens fiskebestander er overfisket, mens 60 prosent er maksimalt utnyttet.

– Her er det helt klart en stor jobb å gjøre. Det viser at det ikke er mye å gå på når under 10 prosent av bestandene er underfisket, sier Vallestad i Naturvernforbundet.

Forholdene når det gjelder overfiske er verst i Middelhavet, Svartehavet og Sørøst-Stillehavet.