Enda lavere rekekvote i sør

Norge og EU er enige om å sette den endelige rekekvoten lik forskernes anbefalinger.

Norge og EU er blitt enige om kvote på 6.163 tonn for reker i 2019. Dette er en mye mindre kvote enn i fjor og den foreløpige kvoten for 2019. Rådet følger anbefalingen fra Havforskerne, omtalt på Kyst og Fjord tidlig i april.

Det vil i tillegg til årets kvote bli overført en ubrukt kvote på 500 tonn fra i fjor.

- Det er synd at bestanden er så lav for reker at vi må redusere kvoten. Men bærekraftig forvaltning er alltid viktigst. Jeg er imidlertid glad for at det kan se ut som bestanden er på vei opp og at 2020 vil bli et bedre år, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.