Endelig Vegards tur

Etter å ha søkt om rekrutteringskvote hvert år siden ordningen ble opprettet, har Vegard Strand Carstensen (30) nå fått napp.

Han er en av 15 som har fått slik kvote. Det var hele 99 søkere denne gangen.

Hadsel-fiskeren har stått på blad B siden han var 16 år, men rodde også fiske før det sammen med faren sin.

Et nytt moment i rekrutteringskvoteordningen denne gangen var at lang fartstid i yrket skulle telle i utlysningen.

Da ble det vanskelig å komme unna 30-åringen.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at tildelingen er foreløpig og vil bli endelig først etter at klagefristen og en eventuell klagerunde er over.

1

Vegard Strand Carstensen

Hadsel/ Nordland

1987

THS N (torsk, hyse og sei nord for 62. br.grad)

Marthe N-13-H LM2045 8,07 m

2

Christoffer Ludvig Andersen

Moskenes/ Nordland

1988

THS N

Christoffer N-5-MS LG4129 10,8

3

Mikal Rafael Molnes

Vardø/ Finnmark

1987

THS N

King Marcus F-39-V LG3697 10,05

4

Jann-Ruben Pettersen

Vågan/ Nordland

1987

THS N

Line N-157-V LK3423 10,16

5

Kristoffer Albrektsen

Herøy/ Nordland

1988

THS N

Ole Einar N-113-V LM5348 8,05

6

Joachim Vågen

Sund/ Hordaland

1989

THS N

Strilagutt H-66-S 8,13

7

Daniel Nikolaisen

Vågan/ Nordland

1988

THS N

Sverre Junior N-82-V LK2621 10,6

8

Kristian Kristoffersen

Alstahaug/ Nordland

1991

THS N

Maritha N-3-AH LM2191 9,02

9

Jøran Settnøy

Vikna/Nord-Trøndelag

1993

THS N

- (fartøyet hans er slettet)

10

Erik Gåsvær

Gamvik/Finnmark/Solund/Sogn og Fjordane

1990

THS N

Hognefjord F-36-G LG8211 9,06

11

Karsten Njåstad Møgster

Austevoll/ Hordaland

1993

THS N

Lucky H-36-AV LG8234 7,7

12

Adrian Ekrem Midlang

Sund/ Hordaland

1991

THS N

Randi H-7-S LK9367 10,0

13

Even Malvin Norheim

Askvoll/Sogn og Fjordane

1993

THS N

Oriana SF-133-A LK5970 10,61

14

Tord Steinar Jensen

Andøy/ Nordland

1988

THS N

Viljar N-54-A LK2745 9,97

15

Marcus Rostad

Sarpsborg/ Østfold

1994

THS N